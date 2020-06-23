شكرا لقرائتكم المقاولون ينتظر ظهور نتيجة مسحة كورونا لتحديد موعد التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، الإعلان خلال الساعات المقبلة عن نتائج مسحة كورونا التي أجراها الجهاز الفني واللاعبين بالأمس في مقر قلعة ذئاب الجبل، من أجل تحديد الموعد النهائي لتدريبات الفريق، استعداداً لعودة الدوري العام يوم 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي.

ومن المرتقب أن يعود الفريق إلى التدريبات نهاية الأسبوع الجاري قور ظهور النتائج بسلبية تحاليل اللاعبين والجهاز الفني، على أن يتم أخذ المسحة الثانية للفريق يوم السبت المقبل.

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وفي هذا السياق، خضع جميع لاعبى المقاولون للفحص الطبى للكشف عن كورونا، حيث تم أخذ المسحة الأولى بمقر النادي، باستثناء الثنائى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الذى يتواجد حالياً فى تونس، وعبد الله ياسين الذى سافر إلى فرنسا ليكون مع أسرته فى بداية أزمة كورونا.

واتفق المقاولون العرب مع جهاز طبى جديد مكون من طبيب علاج طبيعى الذى كان يتواجد مع الفريق من قبل، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى أمراض الصدر والباطنة والعظام، ومن المقرر أن تتم الاستعانة بطاقم تمريض مجهز على أعلى مستوى طبى ووقائى، بخلاف تجهيز مركز إسعاف داخل النادى فى الحالات الطارئة، بخلاف الاتفاق مع المركز الطبى للمقاولون العرب، وقت الحاجة فى حالات الطوارئ.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.