شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يسعى لضم مدافع سموحة فى الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع محمود عزت مدافع سموحة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم دفاعات الدراويش بلاعب سوبر فى ظل النقص العددى الذى يشهده مركز قلب الدفاع بالإسماعيلى .

وخرج محمود عزت من حسابات الأجهزة الفنية لسموحه خلال الموسم الحالى سواء حسام حسن المدير الفنى السابق للموج الازرق او حمادة صدقى المدير الفنى الحالى للفريق بسبب كثرة الإصابات التى ضربت اللاعب وأبعدته عن التشكيلة الأساسية بالرغم من أنه كان قريبا من الإنضمام لصفوف المنتخب الوطنى فى اكثر من مناسبة بسبب تألقه مع النادى السكندرى .

ويمتلك محمود عزت عدد من العروض المحلية بجانب عرض الإسماعيلى يفاضل فيما بينهم على أن يحسم امره بنهاية الموسم الحالى بعد معرفة الموقف النهائى والاخير لحمادة صدقى المدير الفنى للفريق الأزرق .

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من ناحية أخرى أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن لاعبي فريقه قاموا بإجراء المسحة الطبية الأولى للاعبين والجهاز الفني والإداري، عدا لاعب واحد، ضد فيروس كورونا، وقال عامر فى تصريحات تليفزيوينة: "متشوقون لعودة الدوري، فالدوري خير لمصر، لازدهار الرياضة، وغياب الكرة عمل فراغ كبير، دا مش وقت اعتراض، والدولة قررت إننا نلعب الدوري، سمعًا وطاعة للدولة، مصر تؤمر".

وأضاف: "هذا التوقيت ليس مجالا لرفض الأندية لعودة الدوري، ويجب على الجميع احترام الدولة، والقافلة ستسير ولن ينجح أحد فى إيقاف هذه المسيرة".

من ناحية أخرى تحدث فرج عامر عن عرض ناسيونال ماديرا الذي تلقاه ناصر ماهر، صانع ألعاب النادي الأهلي، المعار إلى صفوف النادي السكندري.