شكرا لقرائتكم انطلاق اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية القسم الثالث باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مع مسئولى أندية القسم الثالث بمقر الاتحاد بالجزيرة، من أجل الاستماع لوجهات النظر المختلفة بشأن الأسلوب الأفضل لمسابقة القسم الثالث، ويقام الاجتماع الأول بحضور أندية الجيزة وبنى سويف، فيما يعقد الأجتماع الثانى فى الثالثة عصرًا بحضور أندية القاهرة والفيوم.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بين المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز مع اللجنة الطبية والإدارة الفنية وإدارة المسابقات بالاتحاد فى الثانية عشرة ظهر غد الأربعاء.

اقترحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على أندية القسم الثانى خلال الاجتماع الذى عقد أمس إقامة دورة مجمعة تتكون من 4 فرق من كل مجموعة بالقسم الثانى، لتتكون الدورة من 12 فريقًا، وتصعد الفرق الثلاثة الأولى للدورى الممتاز الموسم المقبل، وفى المقابل طلبت أندية القسم الثانى خلال الاجتماع إلغاء دورى الممتاز "ب" هذا الموسم، وتطبيق مبدأ الجدارة الرياضية لتحديد الفرق الثلاثة الصاعدة إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، بحيث يصعد المتصدرين فى المجموعات الثلاث للدورى الممتاز.

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