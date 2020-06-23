شكرا لقرائتكم نادي مصر يتراجع عن الانسحاب من الدوري ويبلغ اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة، خطابا من نادي إف سي مصر يعلن فيه رفضه الإنسحاب من بطولة الدوري و الموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدا لإستئناف بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة ، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو والذى تضمن رفضه على استئناف النشاط.

وتضمنا الخطاب المرسل من اف سي مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالإنسحاب من الدوري وهو ما لم يحدث وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة ومنها عودة النشاط الكروي ، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادي وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.

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كما طلب مسئولو نادي مصر من اتحاد الكرة فى الخطاب المرسل إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية ووليد العطار المدير التنفيذى ، محاولة تذليل العقبات التى تواجه النادي من أجل عودة مميزة لإستئناف النشاط الكروي.

من ناحية أخرى، يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى موقف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا من أجل تحديد الموقف النهائى سواء بالمد للجنة لمدة عام جديد تنتهى بنهاية أوليمبياد طوكيو 2020، أو إقامة الاانتخابات سواء لمدة أربعة سنوات، أو لمدة عام وهو القرار الأقرب للتنفيذ حتى الآن بعد أن كان هناك اتجاه للمد للجنة حتى أغسطس من العام المقبل 2021.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن فيفا سيحسم القرار الخاصة باتحاد الكرة خلال أيام قليلة خاصة أن عمل اللجنة الحالية سينتهى فى 30 يوليو، وستتم الدعوة لجمعية عمومية خلال الأيام القليلة المقبلة ومطالبة اللجنة الخماسية بذلك إلى جانب الدعوة لانتخابات ستكون فى شهر سبتمبر المقبل وتكون لمدة عام بمجلس إدارة جديد، وسيصل الخطاب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع اللجنة الأوليمبية المصرية على ذلك، وبالتنسيق مع هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى.