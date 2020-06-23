شكرا لقرائتكم نادي مصر يتراجع عن الانسحاب من الدوري ويبلغ اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة، خطابا من نادي إف سي مصر يعلن فيه رفضه الإنسحاب من بطولة الدوري و الموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدا لإستئناف بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة ، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو والذى تضمن رفضه على استئناف النشاط.
وتضمنا الخطاب المرسل من اف سي مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالإنسحاب من الدوري وهو ما لم يحدث وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة ومنها عودة النشاط الكروي ، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادي وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.
كما طلب مسئولو نادي مصر من اتحاد الكرة فى الخطاب المرسل إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية ووليد العطار المدير التنفيذى ، محاولة تذليل العقبات التى تواجه النادي من أجل عودة مميزة لإستئناف النشاط الكروي.
من ناحية أخرى، يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى موقف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا من أجل تحديد الموقف النهائى سواء بالمد للجنة لمدة عام جديد تنتهى بنهاية أوليمبياد طوكيو 2020، أو إقامة الاانتخابات سواء لمدة أربعة سنوات، أو لمدة عام وهو القرار الأقرب للتنفيذ حتى الآن بعد أن كان هناك اتجاه للمد للجنة حتى أغسطس من العام المقبل 2021.
وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن فيفا سيحسم القرار الخاصة باتحاد الكرة خلال أيام قليلة خاصة أن عمل اللجنة الحالية سينتهى فى 30 يوليو، وستتم الدعوة لجمعية عمومية خلال الأيام القليلة المقبلة ومطالبة اللجنة الخماسية بذلك إلى جانب الدعوة لانتخابات ستكون فى شهر سبتمبر المقبل وتكون لمدة عام بمجلس إدارة جديد، وسيصل الخطاب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع اللجنة الأوليمبية المصرية على ذلك، وبالتنسيق مع هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي مصر يتراجع عن الانسحاب من الدوري ويبلغ اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.