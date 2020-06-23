شكرا لقرائتكم شاهد.. رباعى الأهلى يخوضون التدريبات البدنية في الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص رباعى النادى الأهلي مروان محسن، محمد الشناوي، رامى ربيعة ومحمود متولي، على مواصلة التدريبات البدنية فى صالة الجيم، تمهيداً للانضمام غداً إلى أول تدريب للفريق الأحمر منذ توقف كورونا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التدريبات المنزلية، وذلك استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى المقرر عودته يوم 25 يوليو المقبل.

وتوصل مسئولو النادى الأهلى مع مروان محسن مهاجم الفريق على مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، بحيث ينتهى عقد المهاجم الدولى فى موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التى جمعت اللاعب ووكيله تامر النحاس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحمراء.

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وعدل الأهلى قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق كونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.

ورفع سيد عبد الحفيظ تقريرا للجنة التخطيط بالأهلى للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى صباح غداً الأربعاء تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية فى 14 مارس الماضى، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.