شكرا لقرائتكم عماد متعب يتحدث عن بداية دخوله الأهلي: كنت لاعب محظوظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أنه بدأ لعب كرة القدم وهو في سن صغيرة، خاصة أنه وجد والده مهتماً بكرة القدم وكان أهلاوياً بشدة، وقال عماد متعب في تصريحات إعلامية :"بدأت في نادي بلبيس بالشرقية وأنا عمري 11 سنة ورحت اختبارات الأهلي صدفة مع 7 من زملائي وأنا الوحيد الذى تم اختياره من هذه المجموعة".
وكشف عماد متعب، عن أنه بعد اختياره من قبل كابتن ميمي الشربيني تم ابلاغه بموعد الاختبار التالي في الأهلي، وبالفعل ذهب مع عمه ولكن لم يتحدث معه أي شخص حتى وقت متأخر من اليوم، ليسأل متعب عن حقيقة وجود اختبار ليؤكد له المسئولين أن الاختبارات في مقر مدينة نصر وهو اعتقد أن الاختبارات في الجزيرة ولذلك توجه له منذ الصباح الباكر.
وأضاف عماد متعب، أنه توجه لمدينة نصر ونزل الملعب ولكن كانت الاختبارات توشك على النهاية ولم يتمكن حتى من لمس الكرة ، ولكن ميمي الشربيني أصر على ضمه رغم عدم ظهوره بشكل جيد، معلقاً :"ووقعت على العقود وكنت بخاف أروح التمرين في أول أسبوع".
وأشار متعب، إلى أنه لاعب محظوظ بالتدريب تحت نجوم قيادة مدربين كبار أبرزهم ميمي الشربيني وصفوت عبد الحليم وغيرهم وهو ما أفاده بشكل كبير في مسيرته الكروية، قائلا :"حظى كان حلو لأني لما اتصعدت وجدت جوزيه في الأهلي وكان حسن شحاتة مدرباً للمنتخب".
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