شكرا لقرائتكم اتحاد ألعاب القوى يقرر استخدام الجيم بالمركز الأولمبى فى منتصف يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد العاب القوى خوض التدريبات في الملاعب المفتوحة، بداية من يوليو المقبل على أن تكون في ستاد القاهرة و المركز الأولمبى بالمعادى، لمنافسات الرمى والجرى على الترتيب .

أكد سيف شاهين رئيس الاتحاد ألعاب القوى، أنه تم مخاطبة ستاد القاهرة والمركز الأولمبى لمعرفة مدى جاهزيتهم لاستقبال لاعبى المنتخب وهو ما تم تأكيده من مسئولي الاستاد و المركز ، على أن يتدرب لاعبى الرمى في استاد القهرة ، بينما لاعبى الجرى بالمركز الأولمبى .

وأضاف شاهين، أن لاعبى منافسات الجرى بالمركز الأولمبى لن ينتظمون في الجيم إلا يوم 15 يوليو المقبل ، تنفيذا للتعليمات والدليل الخاص بالأندية الصحية و صالات اللياقة البدنية .

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وكان رئيس الاتحاد كشف أنه من المقرر أن يستأنف التدريبات 30 لاعباً ولاعبة، هم قوام المنتخب الوطنى، مقسمين إلى 13 اقتربوا على التأهل لأولمبياد طوكيو ويتم إعدادهم للوصول إلى الأولمبياد وتحقيق ميدالية اولمبية، و17 اخرين هم الصف الثانى للمنتخب، والمقرر مشاركتهم فى البطولات الأفريقية خلال الأشهر القادمة .

وقرر اتحاد ألعاب القوى تفعيل اللجنة الطبية الموجودة بالاتحاد لحماية اللاعبين وضمان سلامتهم من فيروس كورونا، خلال فترة استئناف النشاط الرياضى و المقرر له أول يوليو المقبل، لتزيد اختصاصات اللجنة .

وأشار سيف شاهين رئيس الاتحاد إلى أن الاتحاد به لجنة طبية ولكن كانت اختصاصاتها مقتصرة على تحذير اللاعبين وتوعيتهم من خطر المنشطات، إلا أنه خلال الفترة المقبلة ستزيد اختصاصات اللجنة لتجنب فيروس كورونا، وتوعية اللاعبين بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الإرشادية التى أقرتها الوزارة وأرسلتها إلى الاتحادات.