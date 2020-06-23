شكرا لقرائتكم صحف أوروبا تبرز خماسية مان سيتى أمام بيرنلي ومواجهة برشلونة ضد بيلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اهتمت الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم،الثلاثاء، فى أوروبا بالعديد من الأحداث الهامة على رأسها خماسية مانشستر سيتي ضد بيرنلي فى الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ومباراة برشلونة القوية ضد أتلتيك بيلباو فى الجولة الـ 31 من الليجا على ملعب "كامب نو"، وأخيراً فوز يوفنتوس بثنائية رونالدو وديبار على بولونيا فى أول ظهور بالكالتشيو.

كتبت صحيفة "سبورت"الكتالونية، " سيواجهون مدريد وتقنية الفيديو..لاعبي برشلونة غاضبون من لجنة الحكام وتعاطفهم مع الفريق الابيض ولكنهم عازمون على محاولة القتال للفوز بالدوري.. يسعى نادي برشلونة للفوز على بلباو وايضاً يريد ميسي الإحتفال بعيد ميلاده 33 بالهدف رقم 700".

وقالت صحيفة "ماركا"الإسبانية، " برشلونة يشتكي وريال مدريد سئم..النادي غير سعيد بالحصول على 64 ساعة من الراحة فقط بين الجولتين 33 و34 من الدوري الإسباني، بينما يحصل برشلونة على 5 أيام من الراحة".

وتصدرت خماسية السيتي ضد بيرنلي غلاف صحف إنجلترا، حيث كتبت صحيفة "ديلي ميرور"، " 5 أهداف السيتي لا تصدق.. ولكن مازال الفارق 20 نقطة..هاري سعيد في توتنهام وباقٍ معنا. . جوزيه يغلق الأبواب حول شائعات رحيل كين"

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وعنونت صحيفة "التايمز"، " لا يستسلم.. فودين يقود انتصار السيتي على بيرنلي ويؤجل احتفالات ليفربول..قصة مستقبل المهاجم.. المتفائل مورينيو يصر على أن البطل كين سيبقى في توتنهام".

وفى إيطاليا، إستحوذ فوز يوفنتوس الأول ضد بولونيا فى أول ظهور بالدوري الإيطالى بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر، على غلاف صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، " ديبالدو!..الثنائي الكبير يعود.. يوفنتوس إلى فارق 4 نقاط مع لاتسيو..ركلة جزاء لرونالدو، وهدف سحري بتوقيع ديبالا: 2/0 في بولونيا ويبتعد عن لاتسيو والجدل".