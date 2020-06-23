شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المركز الأولمبى يواصل التعقيم استعدادا لتدريبات المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مسئولو المركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية والمنتخبات بالمعادى تعقيم كل منشآت المركز والصالات الرياضية وملاعب التدريبات والفندق وقاعات الاجتماعات استعداداً لتدريبات اللاعبين والمنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 .

وأكد عاطف حمود مدير المركز الأولمبى أن عملية التعقيم تتم بشكل مستمر فى كل أنحاء المركز، حيث يتم تعقيم الفندق والغرف والمطعم فى ظل الاستعداد لاستقبال لاعبى المنتخبات المختلفة مع عودة النشاط الرياضي بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد

وأضاف مدير المركز الأولمبى أن المركز يستعد لاستقبال اللاعبين، من مختلف المنتخبات والألعاب، بعد قرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضى، مشيراً إلى أن المركز سيفتح أبوابه لاستقبال لاعبى المنتخبات من مختلف اللعبات الرياضية، بدءا من يوم 1 يوليو المقبل، خاصة أن هذه الفترة يتم تجهيز المركز والانتهاء من أعمال الصيانة والتعقيم بكل أنحائه وأرجائه، لضمان سلامة المترددين عليه من لاعبين ومدربين، وغيرهم ممن ينتمون للمنظومة الرياضية.

وأعلن أشرف صبحى تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، وكشف عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.

Advertisements

وأكد أشرف صبحي أن عودة الحياة الرياضية وتخفيف الآثار والأعباء الإقتصادية الناتجة عن توقف النشاط هو هدف القيادة السياسية كاشفًا عن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجاري حتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

https://streamable.com/52cvn8