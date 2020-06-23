شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: سأقدم طلبا لإنشاء متحف رياضى بصورة الخطيب وحسن شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن يونس نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر، أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لإنشاء متحف رياضى لتوثيق الأحداث الرياضية، قائلا فى تصريحات عبر برنامجه "الفيلسوف"، الذى يقدمه عبر إذاعة أون سبورت: أحلم بتوثيق الأحداث الرياضية لتكون مرجعية للأجيال الجديدة من أجل التعرف على نجوم الرياضة فى مصر وتاريخنا.

وأضاف يونس سأتقدم بطلب إلى الدكتور أشرف صبحى لإنشاء هذا المتحف، ليكون أبرز ما فيه صورة محمود الخطيب أسطورة الأهلى وحسن شحاتة أسطورة الزمالك.

واستطرد أيمن يونس: عانيت من عدم توثيق هدفى فى السويس كأسرع هدف، وذهبت للاتحاد وسألتهم هل وثقتم هدفى؟.

فى سياق آخر، تمسك مسئولو نادى الزمالك بموقفهم الرافض لاستكمال المواسم فى دوريات كرة القدم واليد والطائرة، حيث جدد النادى موقفه الثابت وطلبه بضرورة إلغاء جميع المواسم الرياضية في العام الجاري، لجميع الأنشطة والمنافسات على حد سواء خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.