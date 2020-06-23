شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع أندية القسم الثالث مع أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق، منذ قليل، اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مع مسئولى أندية القسم الثالث بمقر الاتحاد بالجزيرة، من أجل الاستماع لوجهات النظر المختلفة بشأن الأسلوب الأفضل لمسابقة القسم الثالث، ويقام الاجتماع الأول بحضور أندية الجيزة وبنى سويف، فيما يعقد الاجتماع الثانى فى الثالثة عصرًا بحضور أندية القاهرة والفيوم.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بين المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز مع اللجنة الطبية والإدارة الفنية وإدارة المسابقات بالاتحاد فى الثانية عشرة ظهر غد الأربعاء.
ووطلبت الأندية أيضًا خلال الاجتماع زيادة عدد الفرق فى الدورى الممتاز "ب" الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36 فريقا.
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