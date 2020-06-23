اللجنة الخماسية تتفق مع مندوبة فيفا على تأجيل اجتماع "الفيديو كونفرانس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، من مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تأجيل اجتماع "الفيديو كونفرانس" مرة أخرى، حيث كان من المقرر عقده يوم 16 يونيو قبل تأجيل ليوم 20 من نفس الشهر قبل تأجيله مجددا لأواخر يونيو الجارى، وأخطر مسئولو اتحاد الكرة فيفا بتأجيل الاجتماع لحين انتهاء جلسات مسئولى الجبلاية مع أندية القسم الثالث.
من ناحية أخرى، يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى موقف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا من أجل تحديد الموقف النهائى سواء بالمد للجنة لمدة عام جديد تنتهى بنهاية أوليمبياد طوكيو 2020، أو إقامة الاانتخابات سواء لمدة أربعة سنوات، أو لمدة عام وهو القرار الأقرب للتنفيذ حتى الآن بعد أن كان هناك اتجاه للمد للجنة حتى أغسطس من العام المقبل 2021.
وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن فيفا سيحسم القرار الخاصة باتحاد الكرة خلال أيام قليلة خاصة أن عمل اللجنة الحالية سينتهى فى 30 يوليو، وستتم الدعوة لجمعية عمومية خلال الأيام القليلة المقبلة ومطالبة اللجنة الخماسية بذلك إلى جانب الدعوة لانتخابات ستكون فى شهر سبتمبر المقبل وتكون لمدة عام بمجلس إدارة جديد، وسيصل الخطاب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع اللجنة الأوليمبية المصرية على ذلك، وبالتنسيق مع هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى.
فى سياق متصل، يسود اتجاه قوى لعدم احتساب الانتخابات المقبلة حال إقامتها لمدة سنة دورة كاملة، خاصة أن الانتخابات مرجح إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل على أن ينتهي عمل هذا المجلس فى شهر 7 أو 8 المقبل وتحديدًا عقب إنتهاء الدورة الأوليمبية المقرر إقامتها حتى الآن فى يوليو من العام المقبل 2021 بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية فى العالم.
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