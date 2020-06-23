شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تتفق مع مندوبة فيفا على تأجيل اجتماع "الفيديو كونفرانس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، من مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تأجيل اجتماع "الفيديو كونفرانس" مرة أخرى، حيث كان من المقرر عقده يوم 16 يونيو قبل تأجيل ليوم 20 من نفس الشهر قبل تأجيله مجددا لأواخر يونيو الجارى، وأخطر مسئولو اتحاد الكرة فيفا بتأجيل الاجتماع لحين انتهاء جلسات مسئولى الجبلاية مع أندية القسم الثالث.

من ناحية أخرى، يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى موقف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا من أجل تحديد الموقف النهائى سواء بالمد للجنة لمدة عام جديد تنتهى بنهاية أوليمبياد طوكيو 2020، أو إقامة الاانتخابات سواء لمدة أربعة سنوات، أو لمدة عام وهو القرار الأقرب للتنفيذ حتى الآن بعد أن كان هناك اتجاه للمد للجنة حتى أغسطس من العام المقبل 2021.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن فيفا سيحسم القرار الخاصة باتحاد الكرة خلال أيام قليلة خاصة أن عمل اللجنة الحالية سينتهى فى 30 يوليو، وستتم الدعوة لجمعية عمومية خلال الأيام القليلة المقبلة ومطالبة اللجنة الخماسية بذلك إلى جانب الدعوة لانتخابات ستكون فى شهر سبتمبر المقبل وتكون لمدة عام بمجلس إدارة جديد، وسيصل الخطاب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع اللجنة الأوليمبية المصرية على ذلك، وبالتنسيق مع هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى.

فى سياق متصل، يسود اتجاه قوى لعدم احتساب الانتخابات المقبلة حال إقامتها لمدة سنة دورة كاملة، خاصة أن الانتخابات مرجح إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل على أن ينتهي عمل هذا المجلس فى شهر 7 أو 8 المقبل وتحديدًا عقب إنتهاء الدورة الأوليمبية المقرر إقامتها حتى الآن فى يوليو من العام المقبل 2021 بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية فى العالم.