شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يتدرب مع ثلاثى الأهلى فى الجيم بعد تجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض رباعى النادى الأهلى مروان محسن، محمد الشناوى، رامى ربيعة ومحمود متولى، وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم، تمهيداً للانضمام غداً إلى أول تدريب للفريق الأحمر منذ توقف كورونا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التدريبات المنزلية، وذلك استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي المقرر عودته يوم 25 يوليو المقبل.



الشناوى

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لاعبى الأهلي

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع مروان محسن مهاجم الفريق على مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، بحيث ينتهى عقد المهاجم الدولى فى موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التى جمعت اللاعب ووكيله تامر النحاس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحمراء، وعدل الأهلى قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق كونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.

ورفع سيد عبد الحفيظ تقريرا للجنة التخطيط بالأهلى للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى صباح غداً الأربعاء تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية فى 14 مارس الماضى، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.