شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمد عقد مروان محسن موسمين إضافيين.. ورفع تقرير للجنة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادى الأهلى مع مروان محسن مهاجم الفريق على مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، بحيث ينتهى عقد المهاجم الدولى فى موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التى جمعت اللاعب ووكيله تامر النحاس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحمراء، وعدل الأهلى قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق كونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.

ورفع سيد عبد الحفيظ تقريرا للجنة التخطيط بالأهلى للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى صباح اليوم الأربعاء تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية فى 14 مارس الماضى، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وانتهى مسئولو الأهلى من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتى الشباب والرياضة والصحة، خاصة بعد إجراء مسحة طبية يوم الأحد الماضى لجميع أفراد الجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدورى الممتاز، فى الوقت الذى أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن جميع عينات لاعبى الفريق وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها اجاءت سلبية مما جعل النادى يستكمل قرار العودة للتدريبات بشكل طبيعى.