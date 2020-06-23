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تعاطف الزملكاوية مع أزمة حسام عاشور فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة تعاطف عدد من النجوم الزملكاوية مع حسام عاشور فى أزمته مع الأهلى، بعدما نشر عاشور فيديو خاص، وانتقد فيه إدارة النادى على التأخير فى السير فى إجراءات اعتزاله، وغرمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، حيث قرر مجلس إدارة الأهلى بناءً على توصية من لجنة التخطيط سحب كل الامتيازات التى كانت ممنوحة له وتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها داخل النادى، ليقرر اللاعب التراجع عن الاعتزال بشكل رسمى ودراسة عرضين من والبرتغال لاختيار أحدهما فى الموسم المقبل.

 

حازم إمام 

أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادى الأهلى كان يجب أن يعفو عن حسام عاشور قائد الفريق الأحمر، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت "الأهلاوية كانوا بيقارنوا أرقام وإنجازات حسام عاشور مع أندية أخرى، وأعلم أن عاشور أخطأ، لكن كان يجب أن يسامحه مسئولو الأهلى ويمنحوه فرصة الاعتزال داخل النادى الذى قدم له الكثير".

وأضاف الثعلب الصغير "عمرنا ماسمعنا أن عاشور عمل مشكلة، طول عمره بيشتغل فى صمت وهدوء، هو بس اتزنق فى حتة صعبة، كنت شايف إن تاريخه يستاهل إنه حتى لو غلط نسامحه، نادراً ما تلاقى لاعب كبير وبيشتغل فى صمت ومش بيتكلم كتير".

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محمد حلمى 

بينما أكد محمد حلمى المدير الفنى الأسبق للزمالك أن حسام عاشور لاعب الأهلى السابق صنع تاريخت كبيرت مع الأهلى ولا يمكن التغاضى عنه أو محو هذا التاريخ والأرقام.

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خالد الغندور 

بينما علق الإعلامى خالد الغندور ونجم الزمالك السابق على أزمة عاشور مع الأهلى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا "حرام أقسم بالله اللى حصل فى حسام عاشور من مجلس إدارة الأهلى"، مشيرا إلى أن الزمالك مستعد للمشاركة فى مهرجان اعتزال حسام عاشور قائد الأهلى، موضحا أن اللاعب رحل بشكل لا يليق من القلعة الحمراء، وقال الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك "حسام عاشور رحل بشكل لا يليق عن النادى الأهلى والغريب أن عاشور كان التريند ويضرب به المثل عندما يريدون السخرية من الزمالك والآن الجميع انقلب عليه".

وأضاف الغندور "حسام عاشور الأهلى فعل معه ذلك لأنه ليس له ظهر ولا مشكلة لدينا فى المشاركة باعتزال حسام عاشور" .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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