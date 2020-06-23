شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى ينتظم فى الجيم منتصف يوليو بالمركز الأولمبى بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد ألعاب القوى خوض التدريبات فى الملاعب المفتوحة، بداية من يوليو المقبل على أن تكون فى استاد القاهرة والمركز الأولمبى بالمعادى، لمنافسات الرمى والجرى على الترتيب.

وأكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه تمت مخاطبة استاد القاهرة والمركز الأولمبى لمعرفة مدى جاهزيتهما لاستقبال لاعبى المنتخب وهو ما تم تأكيده من مسئولى الاستاد والمركز، على أن يتدرب لاعبى الرمى فى استاد القاهرة، بينما لاعبى الجرى بالمركز الأولمبى.

وأضاف شاهين أن لاعبى منافسات الجرى بالمركز الأولمبى لن ينتظمون فى الجيم إلا يوم 15 يوليو المقبل، تنفيذا للتعليمات والدليل الخاص بالأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية.

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وكان رئيس الاتحاد كشف أنه من المقرر أن يستأنف التدريبات 30 لاعباً ولاعبة، هم قوام المنتخب الوطنى، مقسمين إلى 13 اقتربوا من التأهل لأولمبياد طوكيو ويتم إعدادهم للوصول إلى الأولمبياد وتحقيق ميدالية اولمبية، و17 اخرين هم الصف الثانى للمنتخب، والمقرر مشاركتهم فى البطولات الأفريقية خلال الأشهر المقبلة .

وقرر اتحاد ألعاب القوى تفعيل اللجنة الطبية الموجودة بالاتحاد لحماية اللاعبين وضمان سلامتهم من فيروس كورونا، خلال فترة استئناف النشاط الرياضى والمقرر له أول يوليو المقبل، لتزيد اختصاصات اللجنة.

وأشار سيف شاهين رئيس الاتحاد إلى أن الاتحاد به لجنة طبية لكن كانت اختصاصاتها مقتصرة على تحذير اللاعبين وتوعيتهم من خطر المنشطات، إلا أنه خلال الفترة المقبلة ستزيد اختصاصات اللجنة لتجنب فيروس كورونا، وتوعية اللاعبين بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الإرشادية التى أقرتها الوزارة وأرسلتها إلى الاتحادات.