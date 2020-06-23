شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات وأرقام أشهر 5 لاعبين ارتدوا القميص رقم 10 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحفل التاريخ الكروى المصرى للمنتخب الوطنى، بمواهب ساطعة ونجوم لا تنسى وأسماء لامعة، خاصة ممن ارتدوا الرقم 10 الذى يحظى بقيمة كبيرة فى ملاعب كرة القدم.

ترجع بداية ترقيم قمصان لاعبى كرة القدم إلى عشرينيات القرن الماضى، فى حين لم يدخل الحيز الفعلى للتنفيذ إلا بحلول حقبة الستينيات، لأن مع بداية ظهور كرة القدم كلعبة، لم يكن بإمكان الصحفيين أو المشجعين معرفة اللاعب، فليس هناك رقما على قميصه، وليس ثمة اسم نعرفه من خلاله، مجرد قميص يحمل لوناً موحداً يجمع أعضاء الفريق.

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كانت البداية الفعلية لتفعيل نظام الترقيم فى عام 1928 بإنجلترا، بين كل من أرسنال وشيفلد وينزداى، وارتبط ذلك أيضاً بالتشكيلة الأكثر شيوعاً بين الفرق آنذاك وهو 2-3-5 وكذلك 4-4-2.

واتسم القميص رقم 10 فى ملاعب كرة القدم بشهرة كبيرة، اكتسبها الرقم من خلال ارتداء كثير من عمالقة اللعبة له، وأصبح من المعتاد فى كثير من الأحيان أن يرتدي هذا القميص اللاعب الأكثر نجومية وأهمية فى الفريق.