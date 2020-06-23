شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما تحولت غرفة ملابس الزمالك إلى قاعة حفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

تحدث أحمد سمير الظهير الأيمن لفريق الزمالك والمنتخب الوطنى السابق عن ذكرياته فى غرفة الملابس قائلا: ارتبط بعلاقة قوية مع عمال غرفة الملابس فى الزمالك، حيث اعتبرهم أخوتى وكنت أقضى معهم أوقات طويلة باعتبار أن أسرتى كانت فى بلجيكا وأنا بمفردى فى القاهرة، فكنت أحرص دائما على تناول الوجبات معهم سواء فى غرفة الملابس فى النادى او أوجه لهم الدعوة لتناول الطعام فى منزلى.

وأضاف أحمد سمير أنه فوجئ عقب احد التدريبات وكان يوم عيد ميلاده بأن غرفة الملابس في الزمالك تحولت أثناء وقت التدريب إلى قاعة احتفال بعيد ميلادى، حيث تحولت الغرفة إلى بالونات وألعاب الاحتفالات وتورتة كبيرة، وفوجئت بأن من قام بهذا المجهود الضخم والتكلفة الكبيرة في وقت قياسي هم عمال غرف الملابس ليكون أفضل عيد ميلاد في حياتي ومن الذكريات التي لن انساها.

وقال أحمد سمير إنه يرغب في توجيه التحية لعمال غرف الملابس في الزمالك مضيفا : بشكر كل أخوتي ميلا والفولي وابراهيم واجوجو وأبو عزة ودوبل.