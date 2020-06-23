شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يتراجع رسميا عن الانسحاب من الدورى ويجرى المسحات على نفقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو، والذى تضمن رفضه على استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سي مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى وهو ما لم يحدث وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.

كما طلب مسئولو نادى مصر من اتحاد الكرة فى الخطاب المرسل إلى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية ووليد العطار المدير التنفيذى، محاولة تذليل العقبات التى تواجه النادى من أجل عودة مميزة لاستئناف النشاط الكروى.

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خطاب نادي مصر لاتحاد الكرة

من ناحية أخرى، يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى موقف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا من أجل تحديد الموقف النهائى سواء بالمد للجنة لمدة عام جديد تنتهى بنهاية أوليمبياد طوكيو 2020، أو إقامة الاانتخابات سواء لمدة أربعة سنوات، أو لمدة عام وهو القرار الأقرب للتنفيذ حتى الآن بعد أن كان هناك اتجاه للمد للجنة حتى أغسطس من العام المقبل 2021.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن فيفا سيحسم القرار الخاصة باتحاد الكرة خلال أيام قليلة خاصة أن عمل اللجنة الحالية سينتهى فى 30 يوليو، وستتم الدعوة لجمعية عمومية خلال الأيام القليلة المقبلة ومطالبة اللجنة الخماسية بذلك إلى جانب الدعوة لانتخابات ستكون فى شهر سبتمبر المقبل وتكون لمدة عام بمجلس إدارة جديد، وسيصل الخطاب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع اللجنة الأوليمبية المصرية على ذلك، وبالتنسيق مع هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى.