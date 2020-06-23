شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رفض الأهلى إلغاء دورى اليد قمة الثبات على المبدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى الإعلامى أحمد شوبير على موقف إدارة النادى الأهلى فى رفضها لإلغاء دورى اليد رغم أن نادى الزمالك غريمه التقليدى هو الأقرب للتتويج باللقب، مشيراً إلى أن الأهلى كان النادى الوحيد ضمن الأندية المشاركة الذى رفض إلغاء الدورى.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" الذى يقدمه على إذاعة أون سبورت: الأهلى عنده ثبات على المبدأ، لأنه أصر على عودة دورى اليد رغم أن الزمالك الأقرب للقب، ناس واضحة وعايزين الحياة الرياضية ترجع فى كل المناحى.

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وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و 16 أغسطس المقبل .

من جانبه أكد عمرو فتحى، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، خلال اجتماع المجلس، أن قرار الإلغاء يأتى فى ظل اتفاق الأندية على هذا القرار عدا الأهلى مع عدم حضور 4 أندية .

كان مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر قد قرر مؤخرًا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.