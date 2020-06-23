شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا للاعبى منتخب الكاراتيه قبل دخول معسكر المركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى إجراء مسحة كورونا للاعبى المنتخب المقرر انتظامهم فى المعسكر الأسبوعى المقرر إقامته بالمركز الأولمبى بالمعادى أول يوليو المقبل، وقال الدهراوى إن المنتخب سيدخل معسكرا بالمركز الأولمبى وتمت مخاطبة المركز لإخطارنا بالموعد المناسب لبدء المعسكر، على أن يخضع لاعبى المنتخب لتحليل مسحة كورونا، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وكذلك سلامة المحيطين بهم فى التدريبات.

وخاطب اتحاد الكاراتيه مسئولى المركز الأولمبى بالمعادى لتدريب المنتخبات القومية لإقامة معسكر مغلق داخل المركز ابتداءً من أول يوليو المقبل، وفقا لما أعلنه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تنفيذا لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى فى بداية الشهر المقبل .

ويعتبر اتحاد الكاراتيه أول اتحاد يطلب إقامة معسكر فى المركز الأولمبى بعد قرار عودة النشاط الرياضى، حيث يستعد الكاراتيه لعدد من البطولات خلال الفترة المقبلة .

ويستعد المركز الأولمبى لاستقبال اللاعبين من مختلف المنتخبات والألعاب، بعد قرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضى يوم 20 يونيو على مستوى التدريبات، و25 يوليو بدء النشاط رسميا، وفى هذا الشأن، وأكد عاطف حمودة مدير المركز الأولمبى، أن المركز سيفتح أبوابه لاستقبال لاعبى المنتخبات من مختلف الألعاب الرياضية، بدءا من يوم 1 يوليو المقبل، خاصة أن هذه الفترة يتم تجهيز المركز والانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتعقيم بكل أرجائه لضمان سلامة كل المترددين عليه من لاعبين ومدربين وغيرهم ممن ينتمون للمنظومة الرياضية.