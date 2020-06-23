اتحاد اليد يصدر بيانا بشأن عودة النشاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر بيانت بشأن عودة نشاط اللعبة، وفقا لكل الإجراءات الاحترازية والضوابط والكود المعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بداية من شهر أغسطس المقبل. وجاء نص البيان كالتالى : Advertisements فى ضوء الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد مع الأندية بشأن مناقشة كل الإجراءات والضوابط الاحترازية المتعلقة باستئناف نشاط كرة اليد، فقد تقرر خلال الاجتماع الالتزام بالخطة الخاصة بعودة التدريبات الموضوعة للأندية والاتحادات بداية من شهر يوليو 2020 طبقا للكود المعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية المصرية، وفى ضوء قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومراعاة للاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم فى نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد 2021، وكذلك الالتزام ببدء المنافسات بداية من شهر أغسطس 2020.

بيان اتحاد اليد واتفقت أندية كرة اليد على قرار إلغاء الدورى للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و16 أغسطس المقبل، خلال اجتماع الاتحاد مع الأندية فى ظل اتفاق الأندية الـ14 الحاضرة على هذا القرار عدا الأهلى مع عدم حضور 4 أندية .

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