شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخصص غرفة لعزل المشتبه فى إصابتهم بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مسئولو النادى الأهلى غرفة داخل جهاز الكرة لعزل المصابين بكورونا أو المشتبه فى إصابتهم، قبل العودة للتدريبات غداً الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، واأنتهى مسئولو الأهلىي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتى الشباب والرياضة والصحة، خاصة بعد إجراء مسحة طبية يوم الأحد الماضى لجميع أفراد الجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدورى الممتاز وكأس مصروبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقيس الجهاز الطبى بالأهلى الحرارة يومياً لجميع المتواجدين فى المران على أن يتم عزل أى شخص يشتبه فى إصابته بعيداً عن باقى المجموعة، لحين توفير وسيله لنقله للمستشفى أو منزله وهو الأمر الذى سيتحدد بناء على حالته الصحية.

وجاءت عينة مسحات الكورونا للاعبى الأهلى وجميع العاملين بجهاز الكرة سلبية وفقاً لتأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، واستقر الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح غد الأربعاء، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية في تمام العاشرة والنصف صباحاً، ووزع الجهاز الإداري الأدوات الخاصة بالتدريب على اللاعبين والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادي، في الوقت الذي تم التأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التى سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.