شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: سوء فهم كاد أن ينهى مسيرتى فى الأهلى قبل أن تبدأ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق أنه بدأ لعب كرة القدم وهو فى سن صغيرة، خاصة أنه وجد والده مهتماً بكرة القدم وكان أهلاوياً بشدة، وقال عماد متعب فى تصريحات إعلامية "بدأت فى نادى بلبيس بالشرقية وأنا عمرى 11 سنة ورحت اختبارات الأهلى صدفة مع 7 من زملائى وتم اختيارى أنا الوحيد من هذه المجموعة".
وكشف عماد متعب أنه بعد اختياره من قبل كابتن ميمى الشربينى تم إبلاغه بموعد الاختبار التالى فى الأهلى، وبالفعل ذهب مع عمه لكن لم يتحدث معه أى شخص حتى وقت متأخر من اليوم، ليسأل متعب عن حقيقة وجود اختبار ليؤكد له المسئولين أن الاختبارات فى مقر مدينة نصر وهو اعتقد أن الاختبارات فى الجزيرة ولذلك توجه له منذ الصباح الباكر.
وأضاف عماد متعب أنه توجه لمدينة نصر ونزل الملعب لكن كانت الاختبارات توشك على النهاية ولم يتمكن حتى من لمس الكرة، لكن ميمى الشربينى أصر على ضمه رغم عدم ظهوره بشكل جيد، معلقاً "ووقعت على العقود وكنت بخاف أروح التمرين فى أول أسبوع".
وأكد متعب أنه لاعب محظوظ بالتدريب تحت قيادة مدربين كبار أبرزهم ميمى الشربينى وصفوت عبد الحليم وغيرهم، وهو ما أفاده بشكل كبير فى مسيرته الكروية، معلقاً "حظى كان حلو لأنى لما اتصعدت وجدت جوزيه فى الأهلى وكان حسن شحاتة مدرباً للمنتخب".
كانت هذه تفاصيل خبر عماد متعب: سوء فهم كاد أن ينهى مسيرتى فى الأهلى قبل أن تبدأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.