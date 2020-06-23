شكرا لقرائتكم خبر عن ترمومتر حرارى فى اتحاد الجودو قبل عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين شراء جهاز ترمومتر حرارى لقياس درجة الحرارة، والكشف المبكر عن فيروس كورونا، وذلك قبل بدء النشاط الرياضى، المقرر له بداية يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يتم استخدام الترمومتر للاعبى المنتخب قبل الدخول إلى صالات التدريب، لضمان سلامتهم، والاطمئنان على درجة حرارة أجسامهم لاتخاذ اللازم إن لزم الأمر.
كان اتحاد الجودو قرر إجراء تحليل ومسحة كورونا للاعبى المنتخب قبل عودة النشاط الرياضى للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم من الفيروس، وحفاظا على صحة وسلامة باقى اللاعبين المحيطين بهم فى التدريبات والمنافسات .
وأكد مطيع فخر الدين أن خضوع اللاعبين للمسحة يأتى ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالاتحاد، فى ظل اندراج الجودو ضمن الألعاب التلامسية، ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.
وأضاف فخر الدين أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة تحديد موعد خضوع اللاعبين للمسحة، خاصة أن التدريبات سيتم استئنافها خلال الأسبوعين المقبلين.
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولى للعبة عن موعد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، يوم 30 يونيو الجارى.
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