شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لم أطالب بإلغاء الدورى الجديد وكورونا لن ينتهى قبل 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أنه لم يطالب مطلقاً بإلغاء الموسم الجديد من أجل استكمال الموسم الجارى، مشيراً إلى أنه بات من الضرورى التعايش مع وباء كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة ولا يوجد سبيل آخر، ولا يمكننا إيقاف الحياة والضغط على الاقتصاد الوطنى أكثر من ذلك.

وأضاف شوبير، فى تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير"، الذى يقدمه عبر إذاعة أون سبورت: لم أصرح مطلقاً بإلغاء الدورى الجديد، وليست هناك أزمة أن ننتهى من دورى الموسم الجارى يوم 15 أكتوبر ونبدأ الدورى الجديد.

وأضاف شوبير: بعض الخبراء أكدوا أن وباء كورونا لن ينتهى قبل 5 سنوات، لذلك لا يمكن إيقاف الحياة طوال هذه الفترة حتى لا نضغط على الاقتصاد الوطنى أكثر من ذلك، ويجب أن نتعايش مع الوضع الحالى.

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واستطرد شوبير مازحاً: يقولون أنه من الممكن تخفيف الحظر اليوم بقرارات من الحكومة "بقولهم بس بلاش الكورة عشان حرام".

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لم يناقش فكرة إلغاء بطولة الدورى وتتويج الأهلى باللقب فى إجتماعاته مع أندية الدورى، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت، "اللى بيحصل ده تهريج، الجناينى لم يناقش فكرة إلغاء الدورى وتتويج الأهلى باللقب ده قرار دولة لازم يتنفذ، كل ما يقال بخلاف ذلك روايات لا أساس لها من الصحة ومن نسج خيال أصحابها".

وأضاف شوبير،"بقول للجنة الخماسية لا تستجيبوا للضغوط، إعلان جدول الدورى حتى لو ثلاثة أسابيع هو القول الفصل وسوف يحسم كل الأمور، لا تسمعوا للعويل والصراخ، اسمعوا لصوت العقل فقط، ورجعوا الحياة الكروية لطبيعتها مثل كل دوريات العالم".

وتابع شوبير، "ماذا سنفعل لو قررنا إلغاء الدورى الحالى وقررنا بداية دورى جديد فى سبتمبر المقبل، ومع أول أسبوع أصيب أحد اللاعبين بكورونا وتقرر إلغاء المسابقة ماذا سنفعل بعد ألغاء دورين؟".