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الإسماعيلى يفتح خط مفاوضات مع مدافع سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع محمود عزت مدافع سموحة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم دفاعات الدراويش بلاعب سوبر فى ظل النقص العددى الذى يشهده مركز قلب الدفاع بالإسماعيلى.

وخرج محمود عزت من حسابات الأجهزة الفنية لسموحة خلال الموسم الحالى سواء حسام حسن المدير الفنى السابق للموج الأزرق أو حمادة صدقى المدير الفنى الحالى للفريق، بسبب كثرة الإصابات التى ضربت اللاعب وأبعدته عن التشكيلة الأساسية بالرغم من أنه كان قريبا من الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى فى أكثر من مناسبة بسبب تألقه مع النادى السكندرى.

ويمتلك محمود عزت عددا من العروض المحلية بجانب عرض الإسماعيلى يفاضل فيما بينهم على أن يحسم امره بنهاية الموسم الحالى بعد معرفة الموقف النهائى والاخير لحمادة صدقى المدير الفنى للفريق الأزرق.

من ناحية أخرى أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن لاعبى فريقه قاموا بإجراء المسحة الطبية الأولى للاعبين والجهاز الفنى والإدارى، عدا لاعب واحد، ضد فيروس ، وقال عامر فى تصريحات تليفزيوينة: "متشوقون لعودة الدورى، فالدورى خير لمصر، لازدهار ، وغياب الكرة تسبب فى فراغ كبير، دا مش وقت اعتراض، والدولة قررت إننا نلعب الدورى، سمعًا وطاعة للدولة، مصر تؤمر".

 

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وأضاف: "هذا التوقيت ليس مجالا لرفض الأندية لعودة الدورى، ويجب على الجميع احترام الدولة، والقافلة ستسير ولن ينجح أحد فى إيقاف هذه المسيرة".

 

من ناحية أخرى تحدث فرج عامر عن عرض ناسيونال ماديرا الذى تلقاه ناصر ماهر، صانع ألعاب النادى الأهلى، المعار إلى صفوف النادى السكندرى.

 

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