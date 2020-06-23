شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يوضح موقف الزمالك ونادى مصر حال التمسك بالانسحاب من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بيومى خبير اللوائح الرياضية عن موقف ناديى الزمالك ومصر بالتمسك بالانسحاب من الدورى، وفقا للتصريحات الصادرة عن مسئولى النادين بعدم خضوع لاعبيهم لمسحات الكشف عن كورونا أو أداء التدريبات الجماعية، ويتمسك مسئولي نادى الزمالك بموقفهم الرافض لاستكمال المواسم في دوريات كرة القدم واليد والطائرة حيث جدد النادى موقفه الثابت وطلبه بضرورة الغاء جميع المواسم الرياضية في العام الجاري، لجميع الأنشطة والمنافسات على حد سواء خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلن مسئولو نادى الزمالك رفضهم استكمال موسم كرة اليد، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، التي ضربت العالم بأسره خلال الاجتماع، الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة هشام نصر، مع ممثلي الأندية لمناقشة مصير بطولات الموسم الحالي، ومنها دوري المحترفين.

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ومن قبلها كان الزمالك قد رفض أيضا، أمس، استكمال فريق الكرة الطائرة للموسم، خلال اجتماع اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للعبة، برئاسة سامح حمدي.، حيث تحدث محمد مصيلحي المدير الفني للنادي الأهلي باقتراح يتمثل في اسكتمال الدوري في شهر 9 المقبل وخوض باقي منافسات المسابقة خلال شهر على الأكثر في حالة استكمال المسابقة بنفس النظام وهو إقامة المباريات كل يوم اثنين وخميس.

واتفق ممثلو جميع الأندية على ضرورة استكمال النشاط بشرط اأن يتم استئنافه بعد النصف الأول من شهر أغسطس، إلا نادي الزمالك كان النادي الوحيد الذي اعترض على فكرة استكمال المسابقة وطالب بإلغاء الموسم.