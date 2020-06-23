شكرا لقرائتكم خبر عن 77 مدربا مصريا شاركوا فى الدورة التدريبية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج مثمرة خرجت بها الدورة التدريبية على أسس تدريب وتنظيم مسابقات الريشة الطائرة للأولمبياد الخاص بتنظيم إماراتى برعاية اتحاد اتحادات الرياضة العربية والأولمبياد الخاص الدولى والاتحاد العربى للريشة الطائرة، والتى شهدت مشاركة 163 مدربا ومدربة يمثلون 11 دولة عربية هى الإمارات ، مصر ، البحرين ، المغرب ، الأردن ، السعودية ، لبنان ، فلسطين ، العراق ، السودان ، موريتانيا ، أبرزها العمل على إقامة دورات مماثلة برعاية اتحاد الاتحادات الرياضة العربية والأولمبياد الخاص الدولي والاتحادات الرياضية العربية للرياضات الـ30 الصيفية التي يمارسها لاعبو الأولمبياد الخاص فى مختلف برامج المنطقة، إلى جانب الثمانى رياضات شتوية، وشارك من مصر فى هذه الدورة 77 مدربا ومدربة.

وكانت الجلسة الافتتاحية قد شهدت مشاركة سعد بن صالح السفياني الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ممثلاً عن المجلس الرياضي العربى و اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، فيما ألقى كلمة الرئيس الاقليمى الدكتور عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب، والذى نقل تحيات الرئيس الاقليمى لكل من شارك فى إنجاح إقامة تلك الدورة، والتي حظيت بمشاركة عدد كبير من المدربين من عدد من الدول العربية، ما يبشر بأن رياضة الريشة الطائرة من الرياضات القادمة وبقوة، وأن التعاون والدعم من أجل إقامة هذه الندوة والمتمثل فى اتحاد الاتحادات الرياضة العربية والاتحاد العربي للريشة الطائرة ، وبتنظيم رائع من الأولمبياد الخاص الإماراتي يجعل الإنسان شديد التفاؤل من أداء عمل راق ورائع من أجل ذوى الإعاقة الفكرية، الأمر الذي يجعلنا نسعى جاهدين لاستثمار هذا النجاح مع مختلف الاتحادات الرياضية العربية، وإقامة دورات مماثلة فى مختلف برامج المنطقة، وأن كل ذلك سوف يصب فى مصلحة اللاعب ، مشيدا بتنظيم البرنامج الاماراتى ومديره الوطنى طلال الهاشمى.

وكان شريف الفولى المدير العام للألعاب والمسابقات فى الاولمبياد الخاص الدولى قد ألقى محاضرة شاملة تعريفية بالمسابقات والألعاب التى يشهدها الأولمبياد الخاص والفرق بين ألعاب محلية أو وطنية أو إقليمية أو عالمية، وكذلك المسابقات والتى يمكن أن تكون فى رياضة واحدة، وبين هيئة أو مدرسة، والألعاب

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العالمية سواء الصيفية او الشتوية، و الرياضات الموحدة وأهميتها.

وألقى باسم تهامي المدير الوطنى للاولمبياد الخاص المصرى ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى للعبة ، محاضرة عن كيفية تقسيم لاعبي الريشة الطائرة ، وطرق تقييم اللاعبين وفق درجة أداء اللاعبين للمهارات الفردية ، ومسابقات الريشة الطائرة في الأولمبياد الخاص.

وقام جعفر إبراهيم أمين عام الاتحاد العربي للريشة الطائرة بالتعريف بالاتحاد العربي للريشة الطائرة و برامجه المختلفة ودور الاتحاد الدولي للريشة الطائرة فى دعم رياضة الأولمبياد الخاص، واستعرض فوائد رياضة الريشة الطائرة.، والمهارات الرئيسية فى رياضة الريشة الطائرة، والمهارات الهامة التي يجب ان يتمتع بها المدرب الرياضي بقطاع اصحاب الهمم للاولمبياد الخاص ، والهيكل العام لدرس الوحدة التدريبية للريشة الطائرة، والمتغيرات التي قد تقوم بها كمدرب خلال الوحدة التدريبية لزيادة دافعية اللاعبين. ،والتعريف ببرنامج وقت الريشة التابع للاتحاد الدولى، وأدوار المدرب أثناء التدريبات و المباريات.