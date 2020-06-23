شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتواصل مع سفارات مصر بالخارج.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مسئولو الاتحاد السكندرى مع سفارات مصر فى البلاد التى تضم لاعبيه الأفارقة لمعرفة الطريقة التى سيعود بها اللاعبين للقاهرة فى أسرع وقت ممكن مع فتح الطيران للانضمام لتدريبات زعيم الثغر بعد عودة النشاط الرياضى.

ويضم الاتحاد السكندرى بين صفوفه خمس محترفين وهم الإيفوارى رزاق سيسيه والمالى ويلسون اكاكبو والأوغندى ايمانويل أكوى والسورى عمر الميدانى، بالإضافة إلى الليبى أنيس سالتو الذى فضل البقاء بالإسكندرية وعدم السفر لبلاده.

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كان عبد الجليل إمام المدير الإدارى للاتحاد السكندرى تواصل مع اللاعبين الأفارقة للاطمئنان عليهم وطالبهم بتجهيز أنفسهم على أمل العودة مباشرة مع فترة الطيران الجوى أو تجهيز طائرة خاصة تقلهم للقاهرة.

من ناحية أخرى أنهى نادى الاتحاد السكندرى إجراءات خضوع جميع لاعبى الفريق الكروى الأول، والجهاز الفنى والإدارى، للمسحة الطبية الأولى للكشف عن فيرس كورونا، والتأكد من سلامة الجميع قبل اتخاذ القرار الرسمى بعودة الفريق للتدريبات الجماعية، وذلك عقب اتخاذ وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط الرياضى على أن يتم استئناف مسابقة الدورى بعد يوم 25 من الشهر المقبل.

وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى بالأمس لإجراء المسحة الطبية، تحت إجراءات احترازية مشددة، حيث طُلب من اللاعبين عدم النزول من سياراتهم، والتواجد بها لحين حلول دوره فى الخضوع للمسحة الطبية، وذلك منعًا للتزاحم أو مخالطة اللاعبين لبعضهم البعض.