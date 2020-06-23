رئيس الوزراء يشدد على عودة الدوري والأنشطة الرياضية في مواعيدها المعلنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: شدد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عودة الأنشطة الرياضية وبطولة الدوري في الموعد المحدد له مسبقا. وقال مدبولي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن كافة الإجراءات الزمنية الخاصة بعودة الأنشطة الرياضية داخل النوادي ومراكز الشباب. وأشار إلى أن وزير الرياضة مع كافة الوزراء المعنيين سيستعرضوا بالتفصيل مرة اخرى تلك الخطط لعودة الانشطة الرياضية المختلفة والدوري والمسابقات الرياضية لكل الاتحادات وفقا لما حددته الدولة. وكان أشرف صبحي وزير الرياضة أعلن عودة الأندية للتدريبات بدءا من 20 يونيو على أن تستأنف المسابقات بشكل طبيعي في الـ25 من يوليو المقبل.

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