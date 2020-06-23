لتقليص مباريات الموسم المقبل.. الاتحاد الإنجليزي يدرس إلغاء كاراباو وإجراء تغييرات أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إجراء بعض التعديلات على بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مع إلغاء كأس الرابطة في محاولة لتقليص مباريات الموسم المقبل 2020 /2021، والذي سينطلق متأخرًا؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي بدأ بالفعل التفكير في طرق لتقليص مباريات الموسم القادم الذي سينطلق منتصف سبتمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد يحاول توفيق أوضاعه وتنسيق الموسم لمراعاة استعدادات المنتخب الإنجليزي الذي سيشارك في نهائيات أمم أوروبا 2021.

وأوضحت "ذا صن" أن الاتحاد الإنجليزي بدأ يفكر في مصير الكؤوس المحلية، لافتة إلى أن السيناريو الأول يتضمن إلغاء مواجهات الإعادة لبطولة كأس الاتحاد والتي تبدأ منذ الدور الخامس في حال تعادل الفريقين في اللقاء الأول.

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وكانت لقاءات الإعادة تعد فرصة جيدة أمام الأندية لزيادة إيراداتها من تذاكر الدخول للملعب والنقل التلفزيوني فإن الاتحاد الإنجليزي قد يقرر إنهاء كل اللقاءات من خلال لقاء واحد وإلغاء لقاء الإعادة.

قرار آخر قد يلجأ إليه الاتحاد الإنجليزي وهو إلغاء كأس رابطة الأندية المحترفة مع الالتزام بأجراء تغييرات أخرى على كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة وكأس دوري كرة القدم الإنجليزي.

وأشارت "ذا صن" إلى أن تفكير الاتحاد الإنجليزي في إلغاء كأس كاراباو قد يكون نهائيًا وليس في الموسم المقبل فقط، في خطوة تهدف إلى تخفيف لقاءات الموسم على الأندية الإنجليزية.

جدير بالذكر أن الحياة عادت لكرة القدم في إنجلترا في السابع عشر من يونيو الجاري بإقامة مباراتي مانشستر سيتي وأستون فيلا المؤجلتين من الجولة الـ28 ضد أرسنال وشيفيلد يونايتد -على الترتيب-.