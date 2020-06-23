جوارديولا عن تتويج ليفربول في ملعب الاتحاد: لا يهمني.. هم الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي إن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد (معقل سيتزن) لا يهمه، لافتًا إلى أن الريدز أبطال بالفعل.

وينفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة وبفارق 20 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويحتاج ليفربول لـ 5 نقاط فقط للتتويج رسميًا بكأس بريميرليج، وفي حالة فوز الريدز في مباراته المقبلة ضد كريستال بالاس سيلتقي مع سيتي في الجولة الـ32 على ملعب الاتحاد، والفوز في المباراة سيتوجه رسميًا.

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وبسؤال جوارديولا عن تتويج ليفربول على ملعب الاتحاد قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو": "لا يهمني، إنهم أبطال بالفعل".

ونجح مانشستر سيتي منذ العودة لاستئناف النشاط الكروي في إنجلترا في الفوز على أرسنال بثلاثية دون رد، كما أمطر شباك بيرنلي بخماسية نظيفة.

ويستعد سيتي لمواجهة تشيلسي يوم الخميس المقبل على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الـ31 من بريميرليج.