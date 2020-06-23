جوارديولا: أجويرو اشتكى من آلام في الركبة.. لا يبدو جيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق الكتالوني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على إصابة لاعبه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو خلال مشاركته ضد بيرنلي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكرم مانشستر سيتي ضيافة منافسه بيرنلي بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من بريميرليج.

وتسبب أجويرو في الحصول على ركلة جزاء لفريقه سجل منها رياض محرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي، إلا أنه اشتكى من إصابة في الركبة وخرج قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

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وعقب المباراة وخلال تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (bbc) قال جوارديولا: "أجويرو سيجري بعض الفحوصات لتحديد حجم الإصابة".

وأضاف: "لقد اشتكى من آلام في ركبته، سبق وعانى منها خلال الشهر الماضي، سنرى ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية".

وتابع: "أنا لست طبيبا، لكنه لا يبدو جيدًا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي رفع رصيده إلى النقطة 63 حافظ بها على المركز الثاني في ترتيب بريميرليج، بينما تجمد رصيد بيرنلي عن النقطة 39 في المركز الحادي عشر.