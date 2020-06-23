لضم أحداد نهائيًا.. الرجاء يخطط للتفاوض مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية إن إدارة نادي الرجاء تخطط للإبقاء على خدمات حميد أحداد بشكل نهائي، مشددة على أن هناك عائق وحيد لإتمام الصفقة.

وانضم أحداد لاعب الزمالك إلى صفوف الرجاء مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "le 360" المغربية وفقًا لمصدر مطلع فإن إدارة النسور الخضر أبدت رغبتها في ضم المهاجم المغربي بصفة نهائية بعد نهاية فترة إعارته.

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وأكد المصدر ذاته، أن إدارة النادي الأخضر لم تتفاوض مع الزمالك حتى الآن لضم أحداد بصفة نهائية، مشددة على أن العائق الوحيد في هذه الصفقة هو المطالب المادية الكبيرة للنادي المصري.

وأضاف المصدر، أن نادي الرجاء مُصر على التعاقد مع أحداد من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني في الفريق خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها منذ انضمامه.

ويستعد الزمالك والأهلي لمواجهة الرجاء والوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أنه في حال قرر جمال سلامي مدرب الرجاء، الاعتماد على أحداد في مباراته ضد الزمالك، فسيتعين على إدارة الفريق الأخضر تسديد قيمة الشرط الجزائي البالغ قيمته 200 ألف دولار.