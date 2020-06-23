تقارير: صندوق الاستثمار السعودي يستحوذ على ملكية نيوكاسل هذا الاسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

زعمت تقارير أوروبية أن صندوق الاستثمار السعودي سيعلن استحواذه على ملكية نادى نيوكاسل يونايتد الإنجليزى خلال هذا الأسبوع.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإن الصفقة المقدرة بقيمة 300 مليون جنيه استرليني لشراء نيوكاسل تقترب من الإعلان خلال الأسبوع الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصفقة تمت بعد موافقة الحكومة الإنجليزية، مضيفة أن مسئولى الدورى الإنجليزى يستعدون للإعلان عن الصفقة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

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ومن المقرر أن يستحوذ صندوق الاستثمار العام السعودى على حصة 80% من أسهم نيوكاسل يونايتد.

وربطت بعض التقارير أن الإدارة الرياضية الجديدة للنادي الإنجليزي تستعد لتدعيم الفريق في الصيف المقبل بداية من التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني وليفربول الأسبق، بجانب انتداب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي.

جدير بالذكر أن نيوكاسل يحتل حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.