بدأ منذ قليل، اجتماع مسئولي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وتحديدًا د.جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد ود.أحمد عبد الله ود.سحر عبد الحق عضوي الاتحاد، مع أندية الجيزة وبني سويف في القسم الثالث. عبد الحق عضوي الاتحاد، مع أندية الجيزة وبني سويف في القسم الثالث. يناقش مسئولو اتحاد الكرة مع أندية القسم الثالث مصير الدوري خلال الموسم الجاري، كما سيعقد اجتماع آخر في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، مع أندية القسم الثالث من محافظتي القاهرة والفيوم. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. بدء اجتماع اتحاد الكرة بأندية الجيزة وبني سويف في القسم الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.