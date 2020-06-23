بيان.. اتحاد اليد يحدد موعد بداية الموسم الجديد من دوري المحترفين

أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، بشأن عودة التدريبات وموعد دوري المحترفين للموسم الجديد.
وجاء بيان اتحاد المصري لليد على النحو التالي :
فى ضوء الاجتماع الذى عقده مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد معالاندية بشأن مناقشة كافة الاجراءات و الضوابط الاحترازية المتعلقة باستئناف نشاط كرة اليد.
فقد تقرر خلال الاجتماع الالتزام بالخطة الخاصة بعودة التدريبات الموضوعة للاندية و الاتحادات بداية من شهر يوليو 2020طبقا للكود المعتمد من قبل وزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الاوليمبية المصرية.
و فى ضوء قرارات لجنة الازمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و مراعاه للاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم فى نسختها ال27 للرجال لكرة اليد 2021 و كذلك الالتزام ببدء المنافسات بداية من شهر اغسطس 2020.
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