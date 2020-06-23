أرسل نادي إف سي مصر خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد يعلن فيه التزامه الكامل بقرارات الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة واللجنة الطبية، وإعلاءًلمصلحة الكرة والدوري الممتاز، بشأن الإجراءات المتعلقة باستئناف النشاط الرياضي، أرسل النادي خطابه مؤكدًا التزامه بتحديد موعد إجراء المسحات الخاصة بلاعبيه وجميع أعضاء فريق الكرة في إطار الخطة التي وضعتها اللجنة الطبية تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي المحدد له يوم ٢٥ يوليو المقبل باستئناف مباريات الدوري الممتاز.
ومن المنتطر أن يخضع جميع أفراد النادي للمسحات في الساعات المقبلة تمهيدًا لخوض التدريبات الجماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر مستند .. نادي مصر يتراجع ويوافق رسميًا على إجراء مسحات استئناف الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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