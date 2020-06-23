رئيس إتحاد اليد : أندية الدوري وضعوا المصلحة العليا للمنتخب في المقام الأول

أكد هشام نصر رئيس مجلس إدارة إتحاد كرة اليد أنه لا يوجد خلافات بين الأندية المشاركة في دوري المحترفين لأن الجميع يضع المصلحة العليا للمنتخب الوطني في المقام الأول والذي سيبدأ إستعداداته للبطولة الأكبر وهي بطولة العالم للرجال التي تستضيفها مصر منتصف يناير من العام المقبل وبمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ بطولات العالم لكرة اليد .

وقال نصر أن مجلس إدارة الإتحاد قرر عودة النشاط الرياضي تمشيا مع قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي موضحا أن إتاحة الفرصة للاعبي الأندية لعودة للتدريبات من أول يوليو المقبل وحتي بداية الموسم الجديد منتصف أغسطس القادم سيمنحهم الفرصة لرفع معدلات اللياقة البدنية التي تأثرت سلبا بإيقاف النشاط بسبب جائحة

وشدد رئيس الإتحاد علي توافق الرؤي مع مع مندوبي أندية دوري المحترفين بالنسبة لعودة المسابقة من عدمها موضحا أن ١٧ ناديا رفضوا عودة دوري المحترفين مقابل ناد واحد فقط موضحا أن إدارات الأندية تكبدت الكثير من الأموال خلال فترة التوقف الماضية .

وأوضح نصر أن مباريات دوري الناشئين والشباب ستعود خلال الفترة المقبلة حفاظا علي مصلحتهم ومستقبلهم والتي تتعلق بحصولهم علي الحافز الرياضي .

الجدير بالذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني الأسباني روبيرتو جارسيا طالب مجلس الإدارة بالتريث في عودة مباريات دوري المحترفين خاصة وأن معظم قوام المنتخب من لاعبي الأهلي والزمالك وتعرضهم للإصابة سيؤثر سلبا علي إستعدادات المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة التي سيتخللها بطولة إفريقيا للأندية نهاية أكتوبر المقبل سيتزامن معها إيقاف مسابقة الدوري بالإضافة إليّ خوض لاعبو المنتخب الوطني للناشئين والشباب منافسات بطولة إفريقيا بالمغرب في ديسمبر المقبل لعودة للتدريبات من أول يوليو المقبل وحتي بداية الموسم الجديد منتصف أغسطس القادم سيمنحهم الفرصة لرفع معدلات اللياقة البدنية التي تأثرت سلبا بإيقاف النشاط بسبب جائحة كورونا خلال الفترة الماضية وبالتالي سيستعيد جميع لاعبي الأندية لياقتهم الفنية والبدنية مع التصاعد التدريجي لمباريات الموسم الجديد .وشدد رئيس الإتحاد علي توافق الرؤي مع مع مندوبي أندية دوري المحترفين بالنسبة لعودة المسابقة من عدمها موضحا أن ١٧ ناديا رفضوا عودة دوري المحترفين مقابل ناد واحد فقط موضحا أن إدارات الأندية تكبدت الكثير من الأموال خلال فترة التوقف الماضية .وأوضح نصر أن مباريات دوري الناشئين والشباب ستعود خلال الفترة المقبلة حفاظا علي مصلحتهم ومستقبلهم والتي تتعلق بحصولهم علي الحافز الرياضي .الجدير بالذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني الأسباني روبيرتو جارسيا طالب مجلس الإدارة بالتريث في عودة مباريات دوري المحترفين خاصة وأن معظم قوام المنتخب من لاعبي الأهلي والزمالك وتعرضهم للإصابة سيؤثر سلبا علي إستعدادات المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة التي سيتخللها بطولة إفريقيا للأندية نهاية أكتوبر المقبل سيتزامن معها إيقاف مسابقة الدوري بالإضافة إليّ خوض لاعبو المنتخب الوطني للناشئين والشباب منافسات بطولة إفريقيا بالمغرب في ديسمبر المقبل

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