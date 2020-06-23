اتحاد جدة يبدأ إستعدادته لاستئناف الدوري السعودي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة اليوم إستعداده لاستكمال بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسيتواجد لاعبو فريق الاتحاد اليوم بمقر النادي، من أجل البدء في عمل الفحوصات الطبية، والتأكد من سلامتهم من فايروس الفحوصات الطبية، والتأكد من سلامتهم من فايروس كورونا ، قبل انطلاق التدريبات في الأيام المقبلة. ومن المقرر أن ينخرط الفريق بمعسكر تدريبي في أبها، قبل عودة منافسات الدوري من جديد. وحددت لجنة المسابقات في الرابطة مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020. عودة منافسات الدوري من جديد. وحددت لجنة المسابقات في الرابطة مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

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