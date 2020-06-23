الدهراوي: 27 لجنة طبية عند عودة نشاط الكاراتيه

أعلن محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه تعيين لجنة طبية للاتحاد في إطار خطة الاتحاد لتدبير الإجراءات الاحترازية بعد اتخاذ قرار بعودة النشاط الرياضي عقب توقفه منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

أكد الدهراوي في فيديو مصور بثه برنامج "نجوم الرياضة" على الفضائية المصرية أنه تقرر تعيين لجنة طبية باتحاد الكاراتيه،

وكذلك تعيين 27 لجنة طبية فرعية بواقع لجنة لكل فرع بالاتحاد.

أضاف أن اتحاد الكاراتيه وضع ضوابط وتدابير احترازية تتمثل في ارتداء كمامة أثناء التدريب، ويلتزم اللاعب بعدم استعمال الحمامات و غرف خلع الملابس، و يتم تقليل فترات التدريب، وكذلك تقليل

عدد اللاعبين في الفترة الواحدة، و أن يكون التدريب في أماكن مفتوحة جيدة التهوية.. وأخيرا إقامة البطولات في ملاعب مفتوحة.

أوضح الدهراوي أن الاتحاد لم يغفل أيضا طريقة رفع معدل اللياقة البدنية لجميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر ضم جميع اللاعبين الدوليين وأبطال الجمهورية من المركز الأول حتى الرابع لتدريبات الفرق القومية "أون لاين" عن طريق برنامج "زوووم" للمراحل السنية من 16 حتى 21 عامًا.