بشيكتاش التركي ينضم لصراع التعاقد مع تريزيجيه

كشفت تقارير تركية عن إنضمام نادياً جديداً لدائرة الصراع علي التعاقد مع محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ولاعب أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "فوتوماك" التركية، ان نادي بشيكتاش الذي يضم بين صفوفه اللاعب محمد النني يسعي لضم تريزيجيه لينضم بذلك الي جالاتا سراي أبرز المهتمين باللاعب. ويخطط بشيكتاش لضم تريزيجيه علي سبيل الإعارة لموسمين من أستون فيلا الذي أصبح قاب قوسين من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، ويسعي النادي التركي للتعاقد مع لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز في الوسط والهجوم

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