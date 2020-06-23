رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد ماكتومناي حتي 2025

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزى تجديد عقد الإسكتلندي سكوت ماكتومناي لاعب خط وسط الفريق حتي ٢٠٢٥، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

ونشر نادى مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يسعدنا ان نعلن ان سكوت ماكتومناي وقع عقدا جديدا حتي يونيو ٢٠٢٥.

وأعرب ماكتومنايعن سعادته بتمديد تعاقده مع اليونايتد قائلاً: "بينما يوجد لدينا الكثير من الأشياء التى يجب التفكير فيها، يسعدني جدا أن أوقع هذا العقد واشارك في الموسم القادم مع الفريق".

واضاف: "اتمني ان يظهر شغفي بالنادي عندما اذهب الى أرض الملعب،

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ساستمر في تقديم كل ما لدي للفريق".

واختتم: "أود أن اشكر المدير وجميع من في النادي الذين ساعدوني في الوصول إلى ما انا عليه حاليا، انا اتطلع لإنهاء هذا الموسم علي اعلي مستوي".

انضم ماكتومناي صاحب ال ٢٤ عاما إلى الفريق الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزى ٢٠١٧، وشارك مع الفريق في ٧٥ مباراة أحرز خلالها ٦ أهداف.