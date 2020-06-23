وجيه عزام يغادر المستشفى بعد شفائه من فيروس كورنا

غادر الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والافريقي للدراجات مستشفى العزل بعد تعافيه من فيروس فيروس كورونا وكان الدكتور وجيه عزام قد خضع لفترة علاج داخل المستشفي بعد اصابته بفيروس كورنا وخضع لمسحات أكدت سلبية العينة ليغادر المستشفى بعد التأكد من يلامته . لفترة علاج داخل المستشفي بعد اصابته بفيروس كورنا وخضع لمسحات أكدت سلبية العينة ليغادر المستشفى بعد التأكد من يلامته .

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