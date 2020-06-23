وجيه عزام يغادر المستشفى بعد شفائه من فيروس كورنا

غادر الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والافريقي للدراجات مستشفى العزل بعد تعافيه منفيروس كورونا .
وكان الدكتور وجيه عزام قد خضعلفترة علاج داخل المستشفي بعد اصابته بفيروس كورنا وخضع لمسحات أكدت سلبية العينة ليغادر المستشفى بعد التأكد من يلامته .
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