رياضة | محمود تريزيجيه يقترب من الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمود تريزيجيه يقترب من الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير الصحفية التركية عن اقتراب النجم المصري من الدوري التركي عن طريق نادي فريق جالطة سراي الذي يسعى لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت التقارير التركية أن جالطة سراي مستعد بقوة للتعاقد مع تريزيجيه لاعب أستون فيلا الانجليزي خلال الميركاتو الصيفي القادم،بعدما حاول الفريق التعاقد معه خلال الشتاء الماضي ولكنه فشل .

وتابعت التقارير أن الحالة الواحدة التى تقرب تريزيجيه من الرحيل عن الدوري الانجليزي هو هبوط أستون فيلا للدرجة الثانية .