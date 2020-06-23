رياضة | ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتك بلباو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتك بلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستبدأ منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، والتي ستشهد منافسات ومواجهات قوية ستؤثر في حسم لقب الليجا .

سيواجه اليوم فريق برشلونة نظيره أتليتك بلباو في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وخلال الجولة الماضية سقط برشلونة في فخ التعادل أمام فريق إشبيلية، بدون أهداف، وفرط في صدارة جدول الترتيب لغريمة التقليدي ريال مدريد.

بينما تمكن ريال مدريد من خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني ، برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كالتالى:-

1 - ريال مدريد 65 نقطة.

2 - برشلونة 65 نقطة.

3 - أتلتيكو مدريد 52 نقطة.

4 - إشبيلية 52 نقطة.

5 - خيتافي 48 نقطة.

6 - ريال سوسيداد 47 نقطة.

7 - فياريال 47 نقطة.

Advertisements

8 - فالنسيا 46 نقطة.

9 - أتلتيك بيلباو 42 نقطة.

10 - غرناطة 42 نقطة.

11 - ليفانتي 38 نقطة.

12 - أوساسونا 35 نقطة.

13 - ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة.

14 - ريال بيتيس 34 نقطة.

15 - بلد الوليد 33 نقطة.

16 - سيلتا فيجو 30 نقطة.

17 - إيبار 29 نقطة.

18 - ريال مايوركا 26 نقطة.

19 - ديبورتيفو ليجانيس 24 نقطة.

20 - إسبانيول 24 نقطة.