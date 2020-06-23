الامارات | رسمياً.. لجنة الانضباط تحدد موعد جلسة البت في شكوى شباب الأهلي بإلغاء الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. لجنة الانضباط تحدد موعد جلسة البت في شكوى شباب الأهلي بإلغاء الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، المتحدث الرسمي، المستشار حمدان الزيودي أن لجنته تسلمت بالفعل مذكرة رسمية من نادي شباب الأهلي ضد رابطة المحترفين على خلفية قرارها الأخير بإلغاء دوري الخليج العربي لكرة القدم، وشطب جميع نتائج البطولة التي يتصدرها شباب الأهلي حتى الجولة 19، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع للبت في الشكوى وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأمور.

وقال حمدان الزيودي لـ"الإمارات اليوم" أن لجنة الانضباط حددت الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم غد، موعدا للنظر في الشكوى، وذلك خلال اجتماع سيعقد عن طريق الاتصال المرئي عن بعد.

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