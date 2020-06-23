الامارات | شباب الأهلي يسلًم الشكوى رسمياً إلى لجنة الانضباط.. ويكشف عن "مفاجأة"

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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يسلًم الشكوى رسمياً إلى لجنة الانضباط.. ويكشف عن "مفاجأة" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر في نادي شباب الاهلي أن النادي سلّم (مساء أمس) رسمياً إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، مذكرة الشكوى ضد رابطة المحترفين على خلفية قرارها بإلغاء دوري الخليج العربي وشطب جميع النتائج البطولة.
وكشف المصدر لـ"الإمارات اليوم" عن مفاجأة، أن الشكوى أمام لجنة الانضباط ليست على عدم تتويج شباب الأهلي بلقب الدوري، ولكن على مخالفة اللوائح التي يستوجب معها رفع شكوى امام لجنة الانضباط المختصة في منازعات خرق اللوائح ومخالفتها.
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