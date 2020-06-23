شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يعلن تعافي أسرته من كورونا: محنة صعبة جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامي خالد الغندور تعافي أسرته من الإصابة بفيروس كورونا، موجهًا الشكر لمن دعمه وسانده في هذه المحنة، خاصة الأطباء الذين وقفوا إلى جوارهم.

وقال «الغندور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية: «بعدما أصيبت ابنتي زينة انتقلت العدوى إلى زوجتي، والحمدلله تعافوا جميعًا».

وأضاف: «مرينا بمرحلة صعبة جدًا، وكانت صعبة جدًا، لكن الحمدلله عدينا منها، عملنا عزل منزلي كامل أكثر من 14 يوم. الموضوع كان صعب جدًا لكن بصراحة في أطباء قمة في الأخلاق، وكانوا بيطمئنوا علينا، ناس محترمة جدًا، والكثير منهم لا يعرفوا أن المصابين أسرتي، بشكرهم من كل قلبي، فعلًا جيش مصر الأبيض، وبيتحملوا ما لا يتحمله بشر، وبيشتغلوا بكل ضمير».

وتابع: «أقسى شئ هو التوتر، كل يوم بتفتح السوشيال ميديا تلاقي أخبار عن وفاة أو إصابة أو حد انتقل للعناية المركزة، فكل شوية تشوف بنتك وزوجتك يكحوا تقلق أكثر، فبتقول يارب اليوم إللي جاي ده يعدي على خير».

وكشف: «إن شاء الله سأجري مسحة الثلاثاء علشان أحافظ على زملائي في مكان عملي، والحمدلله أنا بخير ولا أعاني من أي أعراض، وسأعود لتقديم برنامجي في قناة الزمالك الأربعاء».

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